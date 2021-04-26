Семин прокомментировал выступление Миранчука в игре с "Болоньей"

Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался о выступлении хавбека "Аталанты" Алексея Миранчука в матче 33-го тура Серии А с "Болоньей" (5:0).
Фото: "Чемпионат"
Семин отметил, что Миранчук действует достаточно результативно, несмотря на небольшое количество игрового времени. Также он призвал Алексея продолжать бороться за место в основном составе "Аталанты".

"На мой взгляд, всё, что Алексею дается в плане времени, он отлично использует. При его малом времени на поле он достаточно результативен. Миранчуку нужно продолжать бороться за место в составе, на его позиции играют футболисты высокого уровня, тот же Малиновский", - сказал Семин.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше Серии А Миранчук провел 21 матч, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

"Аталанта" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии (68 очков). "Болонья" - на 12-м месте (38 очков).

Источник: Чемпионат

Гол Миранчука помог "Аталанте" разгромить "Болонью"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Семин Аталанта Серия А Миранчук Ал
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(4)

Последние новости

Дасаев: игра "Спартак" - ЦСКА получилась скучноватой, команды осторожничали
Вилков: нормально поговорил с Хачатурянцем. Попросил его почаще встречаться с судьями 2
"Легенда! Будем веками помнить!" Губерниев прокомментировал гол Миранчука в матче за "Аталанту" 1
Ширера и Анри первыми включили в зал славы английской Премьер-Лиги 1
"Самое милое, что вы увидите сегодня". "Спартак" показал фото Крала и его отца после победы над ЦСКА 2
Дюпин: Слуцкий делает все, чтобы игроки "Рубина" общались не только на поле, но и за его пределами
Дюпин: после первого вызова в сборную хотелось выплеснуть эмоции, но я был сдержан 2
В "Спартаке" прокомментировали слухи об интересе к Рафаэлю Бенитесу 2
"Сегодня заслуженный выходной, еду с сыном в дельфинарий". Соболев высказался о получении награды игроку месяца в РПЛ 4
"Никогда не видел ничего подобного". В матче Ла Лиги судья вернул команды на поле после финального свистка 2
Червиченко - о словах Ахметова после удаления: это немножко странно. Какая-то неоправданная жестокость 10
Кириченко: Тедеско однозначно перебирает. В каждом моменте апеллировать к арбитру - это не очень достойно 9 эксклюзив
Агент Игбуна отреагировал на сообщения о предстоящем уходе игрока из "Динамо"
Бывший капитан "Амкара" Попов: все просто — Ахметов не умеет отбирать мяч 1
Семин прокомментировал выступление Миранчука в игре с "Болоньей" 3
Гендиректор "Сочи": велика вероятность, что уже в следующем матче Сослан выйдет на поле
"Динамо" обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с "Химками" 7
Головин: сейчас для нас важнее всего побеждать в каждом матче
Малком признан лучшим игроком 27-го тура РПЛ по версии Whoscored 6
Гендиректор "Сочи" прокомментировал слухи об интересе к Дзагоеву 2
Тухель – о матче с "Реалом": это то, о чем ты мечтаешь, будучи ребенком
Уремович: не помню, чтобы мы так плохо играли. Очень стыдно за себя, за каждого игрока
СМИ: Игбун собирается летом покинуть "Динамо" 1
Парфенов назвал поражение от "Ростова" незаслуженным
Уткин: Гончаренко – сержант. Он вздрючит и напомнит парням, как они тут оказались 4
Стукалов прокомментировал обратную замену Милетича
Симеоне назвал ключевой фактор чемпионской гонки в Испании
Берг: я горд за то, что мы смогли сотворить историю 2
Олич – об удалении Ахметова: может, я что-то не понимаю в футболе 37
«Рубин» без Хвичи и Макарова ничего не может. Гол Ионова в Казани принес первую победу «Краснодару» Гончаренко
Все новости
-