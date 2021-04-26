Семин отметил, что Миранчук действует достаточно результативно, несмотря на небольшое количество игрового времени. Также он призвал Алексея продолжать бороться за место в основном составе "Аталанты".
"На мой взгляд, всё, что Алексею дается в плане времени, он отлично использует. При его малом времени на поле он достаточно результативен. Миранчуку нужно продолжать бороться за место в составе, на его позиции играют футболисты высокого уровня, тот же Малиновский", - сказал Семин.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше Серии А Миранчук провел 21 матч, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
"Аталанта" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии (68 очков). "Болонья" - на 12-м месте (38 очков).
Источник: Чемпионат
Гол Миранчука помог "Аталанте" разгромить "Болонью"
Семин прокомментировал выступление Миранчука в игре с "Болоньей"
Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался о выступлении хавбека "Аталанты" Алексея Миранчука в матче 33-го тура Серии А с "Болоньей" (5:0).
Фото: "Чемпионат"
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