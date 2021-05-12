СМИ: Роналду потерял поддержку от партнеров по "Ювентусу"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду потерял контакт с одноклубниками.
Фото: AFP
По информации источника, некоторые игроки "Юве" считают, что Роналду получает слишком много свободы в команде. Партнеры Криштиану считают несправедливым, что к португальцу особое отношение в "Ювентусе" со стороны руководства клуба.

В нынешнем сезоне Роналду пропустил несколько тренировок из-за спонсорских контрактов. Игроки "Юве" полагают, что руководство клуба делает португальскому форварду излишние поблажки.

Отметим, что в текущем розыгрыше Серии А Роналду провел 31 матч и забил 27 голов. Контракт 36-летнего нападающего с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года.

Источник: Football Italia

"Ювентус" может расстаться с Роналду, если не выйдет в Лигу чемпионов. Сам игрок хочет остаться в клубе

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Роналду Ювентус Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

У нападающего "Динамо" Комличенко родилась дочь
Источник: "Ганновер" не хочет выкупать Бийола у ЦСКА 3
"Шахтер" объявил об уходе Каштру с поста главного тренера команды
"Устроили тут клоунаду". Стало известно, что говорили Фетисову во время избиения 2
Тренер "Монако" Ковач: Головин проводит хороший сезон. Жаль, что его не было с самого начала чемпионата
СМИ: Шкурин покинет ЦСКА по окончании сезона 4
В "Оренбурге" отреагировали на отказ РФС по апелляции на невыдачу лицензии для участия в РПЛ 4
СМИ: Роналду потерял поддержку от партнеров по "Ювентусу"
Аленичев: надеюсь летом вернуться к тренерской работе 2
Зарема Салихова прокомментировала слитые в сеть данные о стратегии развития "Спартака" 3
Гендиректор "Крыльев": мы андердоги в игре с "Локомотивом", но сделаем все, чтобы победить
Источник: Паулу Фонсека и Марку Силва входили в тренерский шорт-лист "Спартака" 1
Бышовец: "Локомотиву" нужно уважать "Крылья Советов". Самарская команда может создать проблемы сопернику 1 эксклюзив
Итальянский журналист: Миранчук станет одним из трансферных хитов "Аталанты" в следующем сезоне 3
"Крылья Советов", "Балтика" и "Торпедо" получили лицензии, необходимые для участия в РПЛ 8
"Оренбург" и "Алания" не получили лицензии для выступлений в РПЛ 20
Сенников: «Крылья Советов» могут дать бой «Локомотиву», все будет зависеть от настроя игроков и тактики тренера 1 эксклюзив
"Газпром Арена" стала самым посещаемым стадионом Европы в сезоне-2020/21 6
Наумов - о финале Кубка: "Крылья" рвут всех в первой лиге, но это другой турнир. Думаю, "Локомотив" победит 1
Источник: "Ренн" начал переговоры с Вильеной
Дмитрий Комбаров рассказал, почему у Промеса не все получается в "Спартаке" после возвращения 4
Источник: "Беневенто" выкупит Гайча у ЦСКА, если не вылетит из Серии А 6
Геркус дал прогноз на исход финала Кубка России "Локомотив" - "Крылья Советов" 16
"Локомотив" - король Кубка России. "Железнодорожники" выиграли 8 финалов из 9
Онопко: непонятно, почему в состав сборной не попал Антон Миранчук. Близнецы должны помогать друг другу 2
Микулик прокомментировал ситуацию с Глушенковым, "Химками" и "Спартаком" 22
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Источник: человек, избивший медиадиректора "Спартака" Фетисова, задержан в Подмосковье 10
Медиадиректор "Спартака" Фетисов дал комментарий о своем состоянии 4
Гацкан рассказал о своих дальнейших планах после ухода из "Крыльев Советов" 4
Все новости
-