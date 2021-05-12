По информации источника, некоторые игроки "Юве" считают, что Роналду получает слишком много свободы в команде. Партнеры Криштиану считают несправедливым, что к португальцу особое отношение в "Ювентусе" со стороны руководства клуба.
В нынешнем сезоне Роналду пропустил несколько тренировок из-за спонсорских контрактов. Игроки "Юве" полагают, что руководство клуба делает португальскому форварду излишние поблажки.
Отметим, что в текущем розыгрыше Серии А Роналду провел 31 матч и забил 27 голов. Контракт 36-летнего нападающего с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года.
Источник: Football Italia
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СМИ: Роналду потерял поддержку от партнеров по "Ювентусу"
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду потерял контакт с одноклубниками.
Фото: AFP
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