"По мышечным травмам разговаривали с ним прошлым летом, у него была проблема с икроножной мышцей. Надеюсь, что наши рекомендации ему помогли. По-другому вопросу, не связанному с футболом, общались с ним неделю назад. Всё у него хорошо, он в нормальном настроении. Могу сказать, что сколько с ним общался, ничего, кроме позитива, не было. Ничего плохого о нем сказать не могу. Надеюсь, что всё будет хорошо. Он только переехал в другой чемпионат, и чемпионат очень непростой. Адаптируется, пройдет предсезонку - и хочется верить, что всё наладится. Талант у него точно есть", - сказал Безуглов.
Александр Кокорин перешел в состав московского "Спартака" летом 2020 года на правах свободного агента. За первую часть сезона он провел 8 матчей в Российской Премьер-лиге и 2 игры в Кубке России, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.
В январе этого года 30-летний форвард стал игроком "Фиорентины", подписав с "фиалками" контракт на 3,5 года. Итальянский клуб заплатил за россиянина 4,5 млн евро. В составе "Фиорентины" он провел 4 матча, сыграв в общей сложности 91 минуту. Получив травму в матче 25-го тура Серии А против "Ромы" (1:2), Кокорин не выходил на поле 12 матчей подряд.
"Фиорентина" заняла 13-е место в Серии А, набрав 40 очков в 38-ми матчах. "Спартак" в РПЛ стал 2-м (57 очков) и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.
В составе сборной России у Александра Кокорина 48 матчей, в которых он забил 12 голов. Дебютировал он в национальной команде в ноябре 2011 года. Последний раз в футболке сборной России 30-летний форвард появлялся в ноябре 2017 года - в товарищеском матче с Испанией (3:3). Завтра команда Черчесова проведет товарищеский матч со сборной Польши. Стартовый свисток в этой игре будет дан в 21:45 мск.
Источник: Матч ТВ
Врач сборной России - о состоянии Кокорина: все у него хорошо, он в нормальном настроении
Врач сборной России Эдуард Безуглов поделился мнением о физической форме нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина.
Фото: "Getty Images"
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