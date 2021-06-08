Спортивный директор "Беневенто" Паскуале Фоджа прокомментировал ситуацию с принадлежащим ЦСКА и находившимся в итальянском клубе в аренде форвардом Адольфо Гайчем.
- Изначально мы планировали, что Гайч останется в "Беневенто" как минимум до 2022 года, однако вылет клуба в Серию Б помешал нашим планам, - передает слова Фоджи Eurostavka.
Напомним, что 22-летний Гайч находился в "Беневенто" на правах аренды до конца прошедшего сезона с опцией возможного выкупа или продления арендного соглашения на 1 год.
По данным журналистов издания, сразу после возвращения в ЦСКА Гайч снова отправится в аренду - им интересуются испанские "Хетафе" и "Леванте", а также клубы турецкого чемпионата.
"Беневенто" отказался от выкупа или продления аренды Гайча
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч вернется из "Беневенто" в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!