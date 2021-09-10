Матерацци отметил, что в "Фиорентине" сейчас происходят существенные изменения. В частности, он напомнил о приходе в команду нового тренера. При этом бывший игрок сборной Италии заявил, что Кокорин может претендовать на место в основном составе "Фиорентины".
"Он пришел в команду прошлой зимой, при этом ситуация в "Фиорентине" сейчас такая, что они не лучшие, но и не самые худшие: где-то посередине. Плюс у них идет перестроение: новый тренер, новая собственность [под стадион] и так далее. Но если ушел Рибери, значит, появляется место в стартовом составе, на которое можно претендовать. Надеюсь, у Кокорина получится - во Флоренции от него ожидают многого", - сказал Матерацци.
Источник: Матч ТВ
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Матерацци: надеюсь, у Кокорина получится в "Фиорентине" - от него ожидают многого
Бывший защитник "Интера", чемпион мира в составе сборной Италии Марко Матерацци высказался о ситуации форварда Александра Кокорина в "Фиорентине".
Фото: "Фиорентина"
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