Напомним, ранее СМИ сообщали, что минувшим летом в услугах Инсинье был заинтересован "Зенит". Указывалось, что Лоренцо отказался переходить в петербургский клуб.
Матерацци объяснил, почему итальянцы зачастую отказываются от перехода в зарубежные клубы. При этом он допустил, что Инсинье впоследствии все же продолжит карьеру в России.
"Слушайте, ну итальянцы - это отдельная история. Я сам уезжал в "Эвертон" в сезоне-1998/99 и могу сказать, что для нашего менталитета это очень трудно. Ведь когда ты играешь на родине, ты думаешь: "Окей, я перед глазами у тренера сборной. Значит, у меня больше шансов попасть в национальную команду".
Что касается Инсинье - он капитан "Наполи", это определенный статус. Но давайте я скажу так - может быть, когда у него истечет контракт, он перейдет в какой-то клуб из России", - заявил Матерацци.
Источник: Матч ТВ
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Матерацци прокомментировал информацию об отказе Инсинье переходить в "Зенит"
Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци высказался об отказе форварда "Наполи" Лоренцо Инсинье переходить в клуб РПЛ.
Фото: Insidefoto / Contributor / LightRocket / Gettyimages.ru
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