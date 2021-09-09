Напомним, что Шомуродов перешел в "Рому" из "Дженоа" в летнее трансферное окно.
Матерацци заявил, что, по его мнению, Элдор может добиться существенного прогресса. Также он высказался о партнерстве Шомуродова с Тэмми Абрахамом в атаке "Ромы".
"Видел его игры и ранее - как по мне, он может стать очень и очень хорошим футболистом. Сейчас ему важно почувствовать команду, в том числе сыграться с Тэмми Абрахамом. Слышал, что в воскресенье [против "Сассуоло"] они могут выйти вдвоем в нападении. Сейчас они зачастую меняют друг друга на поле, но я убежден, что большие игроки должны играть вместе", - сказал Матерацци.
Источник: Матч ТВ
Матерацци - о возможной работе в "Спартаке": без проблем, почему бы и нет?
Матерацци прокомментировал информацию об отказе Инсинье переходить в "Зенит"
Матерацци высказался о перспективах Шомуродова в "Роме"
Экс-защитник "Интера" и национальной команды Италии Марко Матерацци поделился мнением о перспективах бывшего форварда "Ростова" Элдора Шомуродова в "Роме".
Фото: Europa Press Sports / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!