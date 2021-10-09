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Реднапп: бедняга Кокорин, ему стоит подыскивать себе новую команду

Английский тренер Гарри Реднапп поделился мнением о перспективах российского нападающего Александра Кокорина в "Фиорентине".
Фото: ФК "Фиорентина"
"Кокорин? Ох, бедняга. Я не видел достаточно его игр и не хотел бы быть вовлеченным в его обсуждение. Но если Кокорин не выходит на поле и чувствует, что он не нужен "Фиорентине", нужно двигаться дальше, стоит подыскивать себе новую команду. В футболе все происходит очень быстро, ты не успеешь моргнуть, как твоя карьера закончится. Так что ему нужно получать игровую практику хоть где-нибудь", - приводит слова Реднаппа "РБ Спорт".

Кокорин в нынешнем сезоне итальянской Серии А принял участие в трех матчах, каждый раз выходя на замену, получил желтую карточку и не отметился результативными действиями. Контракт 30-летнего россиянина с "фиалками" истекает летом 2024 года. Профильный портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость Александра в 3,5 млн евро.

Бывший хавбек "Фиорентины" Орландо: чем больше смотрю на Кокорина, тем больше мне кажется, что он вовсе не футболист


Теги: Реднапп Кокорин Фиорентина Серия А
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