"Кокорин? Ох, бедняга. Я не видел достаточно его игр и не хотел бы быть вовлеченным в его обсуждение. Но если Кокорин не выходит на поле и чувствует, что он не нужен "Фиорентине", нужно двигаться дальше, стоит подыскивать себе новую команду. В футболе все происходит очень быстро, ты не успеешь моргнуть, как твоя карьера закончится. Так что ему нужно получать игровую практику хоть где-нибудь", - приводит слова Реднаппа "РБ Спорт".
Кокорин в нынешнем сезоне итальянской Серии А принял участие в трех матчах, каждый раз выходя на замену, получил желтую карточку и не отметился результативными действиями. Контракт 30-летнего россиянина с "фиалками" истекает летом 2024 года. Профильный портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость Александра в 3,5 млн евро.
Бывший хавбек "Фиорентины" Орландо: чем больше смотрю на Кокорина, тем больше мне кажется, что он вовсе не футболист
Реднапп: бедняга Кокорин, ему стоит подыскивать себе новую команду
Английский тренер Гарри Реднапп поделился мнением о перспективах российского нападающего Александра Кокорина в "Фиорентине".
Фото: ФК "Фиорентина"