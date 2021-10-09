"Если Миранчуку не удается отвоевать место в стартовом составе, ему нужно упорнее заниматься, больше проявлять себя на тренировках. Куда ему идти из "Аталанты", а главное, зачем? Это отличный клуб. Ему нужно прибавлять в старании и возвращаться в состав. И скидка на сложность занятий Гасперини здесь не пройдет. Алексей - хороший футболист, и, на мой взгляд, однозначно соответствует уровню "Аталанты", - передает слова Реднаппа "РБ Спорт".
В текущем сезоне в составе бергамасков Миранчук принял участие в пяти матчах во всех турнирах, отметившись в них одной результативной передачей. Трудовое соглашение Алексея с "Аталантой" рассчитано до лета 2024 года. Профильный портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего россиянина в 15 млн евро.
Первый тренер Миранчука: Леше нужно уходить из "Аталанты" и начинать с нуля в команде чуть ниже уровнем
Реднапп: Миранчук соответствует уровню "Аталанты"
Английский тренер Гарри Реднапп высказался о выступлении за "Аталанту" российского полузащитника Алексея Миранчука.
Фото: ФК "Аталанта"