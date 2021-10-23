"Известна ли примерная дата возвращения Кокорина в общую группу? Нет, такой даты нет, нужно подождать, а там будет видно. Может ли он пропустить игру с "Лацио"? Такая возможность есть, но в данный момент точно мы не знаем", - приводит слова пресс-атташе "фиалок" Луки Ди Франческо РБ Спорт.
Напомним, Кокорин пропустил игру 8-го тура Серии А против "Венеции". В той встрече "фиалки" проиграли со счетом 0:1. Сообщалось, что россиянин не смог сыграть из-за перенапряжения мышц. Также россиянин не примет участия и в ближайшем матче "Фиорентины" с "Кальяри". Эта игра состоится завтра, 24 октября (16:00 мск).
Матч с "Лацио" должен пройти 27 октября. Игра в Риме начнется в 21:45 мск.
"Кокогол" купил туристический пакет во Флоренцию и наслаждается". Итальянский журналист - о Кокорине
В "Фиорентине" сообщили, что Кокорин может пропустить матч с "Лацио"
Пресс-служба "Фиорентины" рассказала о сроках возвращения на поле нападающего Александра Кокорина.
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