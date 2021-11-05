Агент Миранчука отреагировал на информацию об интересе "Аталанты" к Мадуэке

Вадим Шпинев, агент полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, отреагировал на информацию о возможной замене своего клиента в клубе нападающим ПСВ Чуквунонсо Мадуэке.

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"Я не понимаю, о ком вы говорите. Очень рад, что вы проявляете такое любопытство, но вопрос не по тому адресу. Это нормально на трансферном рынке: что-то происходит, кто-то кого-то подбирает, кто-то с кем-то ведет переговоры. Но комментировать это бессмысленно", - сказал Шпинев.



В текущем сезоне Алексей Миранчук провел 8 матчей во всех турнирах. В общей сложности за бергамасков он сыграл в 39 матчах и забил 7 голов. Контракт Миранчука с "Аталантой" рассчитан до конца июня 2024 года. Портал transfermarkt оценивает хавбека в 13,5 млн евро.



"Аталанта" занимает 5-е место в таблице Серии А, имея в активе после 11 матчей 19 очков



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"Аталанта" нашла замену Миранчуку в ПСВ Напомним, ранее появилась информация, что переговоры по трансферу футболиста продвигаются продуктивно, сделка уже почти согласована. Бергамаски рассматривают Мадуэке в качестве замены полузащитнику Алексею Миранчуку."Я не понимаю, о ком вы говорите. Очень рад, что вы проявляете такое любопытство, но вопрос не по тому адресу. Это нормально на трансферном рынке: что-то происходит, кто-то кого-то подбирает, кто-то с кем-то ведет переговоры. Но комментировать это бессмысленно", - сказал Шпинев.В текущем сезоне Алексей Миранчук провел 8 матчей во всех турнирах. В общей сложности за бергамасков он сыграл в 39 матчах и забил 7 голов. Контракт Миранчука с "Аталантой" рассчитан до конца июня 2024 года. Портал transfermarkt оценивает хавбека в 13,5 млн евро."Аталанта" занимает 5-е место в таблице Серии А, имея в активе после 11 матчей 19 очковИсточник: Metaratings