Руководство "Фиорентины" недовольно выступлениями российского форварда и ищет варианты расставания с ним. Кроме того, под угрозой оказались члены персонала, которые продавливали трансфер Кокорина - спортивный директор Даниэль Праде и сотрудник спортивного отдела клуба Андреа Манчини.
В нынешнем сезоне Кокорин вышел на поле всего в трех матчах за клуб, сыграв в общей сложности 27 минут и не отличившись забитыми мячами. Сегодня стало известно, что он продолжает тренироваться индивидуально и скорее всего не сыграет с "Миланом" в 13-м туре Серии А. Сроки его возвращения в общую группу все еще неизвестны.
Источник: СЭ
"Фиорентина" может уволить сотрудников, которые лоббировали трансфер Кокорина
В спортивном блоке "Фиорентины" скоро грядут изменения.
Фото: ФК "Фиорентина"