По словам Сенникова, Миранчуку не хватает мастерства, чтобы пробиться в стартовый состав "Аталанты". Алексей слабее одноклубников, борющихся с ним за место в составе, считает бывший игрок "Локомотива".
"Почему Алексей не так часто играет за "Аталанту"? Наверное, Миранчуку не хватает мастерства. <...> Если бы он был сильнее своих партнеров по команде, Алексей точно бы играл. Не выдерживает конкуренцию, поэтому не попадает в состав. Миранчук слабее своих одноклубников", - заявил Сенников.
Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата Италии Миранчук провел 11 матчей. На счету российского полузащитника один гол и три результативные передачи.
Источник: РБ Спорт
Сенников: Алексею Миранчуку не хватает мастерства. Он слабее своих одноклубников
Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Сенников поделился мнением о проблемах Алексея Миранчука в "Аталанте".
Фото: "Аталанта"