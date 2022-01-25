Напомним, ранее стало известно, что Гасперини заблокировал уход Миранчука из "Аталанты". До этого считалось, что Миранчук может перейти в "Дженоа" на правах аренды.
Семин заявил, что у Алексея появился шанс пробиться в основной состав итальянской команды. Также он выразил уверенность в том, что Миранчук способен закрепиться в "Аталанте".
"Если Гасперини принял такое решение, значит, он рассчитывает на Миранчука. Сейчас проблемы у Иличича, у других игроков - это шанс для Алексея. Нужно выкладываться на тренировках и сохранять позитивный настрой. Могу дать только такой совет. Миранчуку по силам закрепиться в "Аталанте", все данные для этого у него есть", - заявил Семин.
Источник: Sport24
Семин: Гасперини рассчитывает на Миранчука. Алексею по силам закрепиться в "Аталанте"
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался об информации о том, что наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини не хочет, чтобы полузащитник Алексей Миранчук ушел из команды.
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