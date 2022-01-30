В "Аталанте" опровергли данные о предстоящем переходе Миранчука в "Лацио"

Спортивный директор "Аталанты" Джованни Сартори заявил, что российский полузащитник Алексей Миранчук не перейдет в "Лацио".

Фото: "Чемпионат"





"Миранчук остается в "Аталанте". Переговоры с "Лацио" окончены", - сказал Сартори.



Напомним, ранее сообщалось, что Миранчук, вероятно, вскоре перейдет в "Лацио". Указывалось, что римский клуб договорился с "Аталантой" об аренде российского футболиста до конца нынешнего сезона.



Отметим, что Миранчук является игроком "Аталанты" с сентября 2020 года. 26-летний полузащитник перешел в итальянский клуб из московского "



Источник: Сартори отметил, что Миранчук не покинет "Аталанту" в зимнее трансферное окно."Миранчук остается в "Аталанте". Переговоры с "Лацио" окончены", - сказал Сартори.Напомним, ранее сообщалось, что Миранчук, вероятно, вскоре перейдет в "Лацио". Указывалось, что римский клуб договорился с "Аталантой" об аренде российского футболиста до конца нынешнего сезона.Отметим, что Миранчук является игроком "Аталанты" с сентября 2020 года. 26-летний полузащитник перешел в итальянский клуб из московского " Локомотива ". Контракт игрока с "Аталантой" рассчитан до лета 2024 года.Источник: Чемпионат