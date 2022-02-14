Ранее сообщалось, что Александр Кокорин пропустит матч 25-го тура Серии А против "Специи" из-за недомогания. Напомним, эта игра состоится сегодня, 14 февраля.
"Вряд ли у него что-то серьезное. Но нужно подождать до завтрашнего дня, после игры со "Специей" будут проведены тесты", - цитирует Ди Франческо РБ Спорт.
В нынешнем сезоне на счету Кокорина 6 матчей "Фиорентины" в Серии А и Кубка Италии, но он не отличался результативными действиями. При этом в общей сложности россиянин провел на поле 121 минуту. Он перебрался в Италию в начале 2021-го года из "Спартака" за сумму порядка 4,5 млн евро.
Кокорин может остаться в "Фиорентине" до конца сезона
"Фиорентина" - о повреждении Кокорина: вряд ли у него что-то серьезное. Завтра будут тесты
Пресс-атташе "Фиорентины" Лука Ди Франческо прокомментировал информацию о состоянии российского форварда команды Александра Кокорина.
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