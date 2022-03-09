Полузащитник "Аталанты" Де Рон - о Миранчуке и Малиновском: они страдают. Мы пытаемся им помочь

Полузащитник "Аталанты" Мартен де Рон рассказал, как его партнеры Алексей Миранчук и Руслан Малиновский переживают российско-украинский конфликт.

Фото: Stefano Nicoli / Zuma / ТАСС

"Не могу говорить за них, но, конечно, они страдают. Семья Руслана в Украине, новости всегда тяжелые, сложно отстраниться от этого в раздевалке. Мы пытаемся им помочь, но это непросто. Это очень сложный момент", - сказал Де Рон.



Миранчук выступает за "Аталанту" с 2020 года. В текущем сезоне он провел за бергамасков 18 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и четырьмя голевыми передачами.



Малиновский перебрался в "Аталанту" годом ранее. В этом сезоне на его счету девять забитых голов и две результативные передачи за 30 выходов на поле.



Источник: Football Italia