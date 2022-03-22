Спортивный директор "Торино": мы обсуждали в лиге договоренность не подписывать игроков из РПЛ

Спортивный директор "Торино" Давиде Ваньяти прокомментировал информацию о том, что клубы Серии А договорились не подписывать временные контракты с игроками из РПЛ.

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Напомним, сегодня появилась информация, что клубы Серии А заключили между собой джентльменское соглашение, по условиям которого договорились не подписывать игроков из РПЛ, которым ФИФА разрешила временно приостанавливать свои контракты с клубами. Сообщалось, что это решение связано с нежеланием разрушать целостность лиги.

"Мы обсуждали в лиге договоренность не подписывать игроков из РПЛ", - цитирует Ваньяти "СЭ" Напомним, сегодня появилась информация, что клубы Серии А заключили между собой джентльменское соглашение, по условиям которого договорились не подписывать игроков из РПЛ, которым ФИФА разрешила временно приостанавливать свои контракты с клубами. Сообщалось, что это решение связано с нежеланием разрушать целостность лиги.