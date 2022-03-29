— Говорят о его дружбе с Русланом Малиновским. Они друг с другом много общаются и действительно дружат, — приводит слова Алессандро Де Феличе "Всепроспорт".
26-летний Миранчук в 19 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его соглашение с командой истекает в 2024 году.
28-летний Малиновский в 33 матчах забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Соглашение Малиновского с "Аталантой" истекает в 2023 году.
"Они друг с другом много общаются и действительно дружат". В Италии рассказали об отношениях Малиновского и Миранчука
Итальянский журналист Алессандро Де Феличе рассказал о взаимоотношениях полузащитников "Аталанты" Руслана Малиновского и Алексея Миранчука.
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