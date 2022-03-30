Капелло: Италия остановились на футболе "Барселоны" эпохи Гвардиолы. Мы должны смотреть на Германию и Клоппа

Итальянский специалист Фабио Капелло высказался о своей национальной сборной.

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— Мы остановились на футболе "Барселоны" эпохи Гвардиолы 15-летней давности. Тем временем сам Гвардиола эволюционировал и сегодня предлагает другой футбол.Я считаю, что мы должны смотреть на Германию и Клоппа. Отбор мяча, контрпрессинг. Думаю, это образец для подражания, — приводит слова Капелло La Repubblica.Сборная Италии по футболу во главе с Роберто Манчини не сумела выйти на второй чемпионат мира кряду. Итальянцы не участвовали в чемпионате мира в России, а в 2022 году не сыграют на мундиале в Катаре. Сборная Италии в полуфинале стыковых матчей к турнира с минимальным счётом уступила сборной Македонии.