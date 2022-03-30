"Кокорин тренируется с клубом, он не выведен из состава. Где он смотрит матчи "Фиорентины", когда не попадает в заявку. Не знаю. Думаю, он приходит на стадион или смотрит в своем доме", - цитирует Ди Франческо РБ Спорт.
В нынешнем сезоне на счету Кокорина 6 матчей в составе "Фиорентины" в Серии А и Кубке Италии, отличиться результативными действиями россиянин не сумел. В общей сложности россиянин провел на поле 121 минуту в сезоне. Последний раз Кокорин выходил на поле 10 января в матче с "Торино" (0:4).
3 апреля "фиалки" на своем поле встретятся с "Эмполи" в матче 31-го тура Серии А. Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 13:30 мск. В таблице чемпионата Италии "Фиорентина" идет на 8-м месте (47 очков).
Пресс-атташе "Фиорентины": не знаю, где Кокорин смотрит матчи, когда он не в заявке. Думаю, на стадионе или дома
Пресс-атташе "Фиорентины" Лука Ди Франческо рассказал о положении дел российского нападающего Александра Кокорина в итальянском клубе.
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