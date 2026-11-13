Португальский агент подтвердил интерес "Ювентуса" к Агкацеву

Португальский агент Пауло Барбоза высказался о возможном переходе голкипера "Краснодара" Станислава Агкацева в "Ювентус".

Фото: ФК "Краснодар"

"То, что пишут об интересе "Ювентуса" к Агкацеву, - это факт. Но он не единственный в списке, есть и другие вратари.