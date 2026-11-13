Португальский агент подтвердил интерес "Ювентуса" к Агкацеву

"То, что пишут об интересе "Ювентуса" к Агкацеву, - это факт. Но он не единственный в списке, есть и другие вратари.Но если "Краснодар" и сам Станислав будут заинтересованы, то я вижу возможности его перехода в европейский топ-клуб", - сказал Барбоза "Матч ТВ".
Станислав Агкацев является выпускником академии "Краснодара". В текущем сезоне за "быков" голкипер провел в РПЛ 14 матчей, пропустил 18 голов и отыграл 4 встречи на ноль. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2029 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Ювентус" проявляет интерес к вратарю.