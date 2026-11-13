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Португальский агент подтвердил интерес "Ювентуса" к Агкацеву

Португальский агент Пауло Барбоза высказался о возможном переходе голкипера "Краснодара" Станислава Агкацева в "Ювентус".
Фото: ФК "Краснодар"
Португальский агент добавил, что не верит в уход голкипера в какой-то из европейских клубов зимой. Он отметил, что вратарю будет легче сменить команду летом, если он продолжит держать свой уровень.

"То, что пишут об интересе "Ювентуса" к Агкацеву, - это факт. Но он не единственный в списке, есть и другие вратари.
Но если "Краснодар" и сам Станислав будут заинтересованы, то я вижу возможности его перехода в европейский топ-клуб", - сказал Барбоза "Матч ТВ".

Станислав Агкацев является выпускником академии "Краснодара". В текущем сезоне за "быков" голкипер провел в РПЛ 14 матчей, пропустил 18 голов и отыграл 4 встречи на ноль. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2029 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Ювентус" проявляет интерес к вратарю.

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