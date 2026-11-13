Чанов объяснил, чего не хватает Торопу для стабильной игры

"Нестабильность Торопа - вполне нормальное явление. Потому что он всегда был кубковым вратарем, выходил только в этих матчах.
А в условиях ежедневной рутины, чтобы выходить в старте в каждом матче и отвечать за результат, ему немного не хватает терпения и характера что-ли", - сказал Чанов "Матч ТВ".
Вячеслав Тороп является воспитанником московского ЦСКА. В текущем сезоне за красно-синих вратарь провел 12 матчей, пропустил 13 голов и отыграл 3 встречи на ноль.
В прошедших трех турах Российской Премьер-Лиги в основном составе "армейцев" выходил Максим Бориско, купленный у "Балтики".