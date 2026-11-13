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Чанов объяснил, чего не хватает Торопу для стабильной игры

Бывший тренер голкиперов ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о нестабильной игре вратаря "армейцев" Владислава Торопа.
Фото: ФК ЦСКА
Бывший голкипер сборной СССР обозначил, что Вячеславу Торопу не хватает терпения и характера для стабильности в игре.

"Нестабильность Торопа - вполне нормальное явление. Потому что он всегда был кубковым вратарем, выходил только в этих матчах.

А в условиях ежедневной рутины, чтобы выходить в старте в каждом матче и отвечать за результат, ему немного не хватает терпения и характера что-ли", - сказал Чанов "Матч ТВ".

Вячеслав Тороп является воспитанником московского ЦСКА. В текущем сезоне за красно-синих вратарь провел 12 матчей, пропустил 13 голов и отыграл 3 встречи на ноль.

В прошедших трех турах Российской Премьер-Лиги в основном составе "армейцев" выходил Максим Бориско, купленный у "Балтики".

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