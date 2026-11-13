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Агент Батракова высказался о победе сборной России над Узбекистаном

Агент Владимир Кузьмичев прокомментировал волевую победу сборной России над Узбекистаном в товарищеском матче.
Фото: РФС
Владимир Кузьмичев похвалил футболистов национальной команды за характер, который позволил им переломить ход встречи.

"Понравилось, что ребята проявили характер.
Не совсем логичные мячи пропустили, но тем не менее продолжали выполнять установку тренера. Хоть и товарищеская игра, но она пойдет на пользу тем ребятам, кто участвовал в ней", - сказал Кузьмичев "РИА Новостям".

Вчера, 12 ноября, состоялся товарищеский матч между сборными Узбекистана и России. Встреча проходила в Ташкенте на стадионе "Пахтакор". В начале второго тайма хозяева вели со счетом 2:0. Команда Валерия Карпина одержала победу со счетом 3:2, футболисты забили 3 мяча в период с 70-й по 79-ю минуту.

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