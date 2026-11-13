Агент Батракова высказался о победе сборной России над Узбекистаном

"Понравилось, что ребята проявили характер.Не совсем логичные мячи пропустили, но тем не менее продолжали выполнять установку тренера. Хоть и товарищеская игра, но она пойдет на пользу тем ребятам, кто участвовал в ней", - сказал Кузьмичев "РИА Новостям".
Вчера, 12 ноября, состоялся товарищеский матч между сборными Узбекистана и России. Встреча проходила в Ташкенте на стадионе "Пахтакор". В начале второго тайма хозяева вели со счетом 2:0. Команда Валерия Карпина одержала победу со счетом 3:2, футболисты забили 3 мяча в период с 70-й по 79-ю минуту.