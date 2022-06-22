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Агент Кокорина: Александр в июле начнет работу на сборах "Фиорентины"

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы форварда "Фиорентины" Александра Кокорина, рассказал, когда его клиент выйдет из отпуска.
Фото: Getty Images
"Кокорин возвращается из отпуска в начале июля. Какого числа? Точную дату вам сказать не могу. Но все идет по плану. Александр начнет работу на сборах с "Фиорентиной" в июле", - цитирует Бердышева "СЭ".

Александр Кокорин выступает за "Фиорентину" с января прошлого года. Ранее сообщалось, что "Фиорентина" намерена летом бесплатно отдать Кокорина в другой клуб или расторгнуть с ним контракт. В этом году Кокорину исполнился 31 год.

В нынешнем сезоне Кокорин провел 7 матчей за "Фиорентину" во всех турнирах, не отмечаясь результативными действиями. Последний раз форвард появлялся на поле в апреле. Всего в 2022-м году на счету Кокорина два матча, за которые он сыграл 21 минуту.


Фиорентина Кокорин
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