"Во время трансферного окна будут появляться разные варианты и их интерпретации. Сейчас можно сказать лишь одно: Элдор — игрок "Ромы". Все остальное — лишь спекуляции в прессе. Могут ли быть какие-то изменения? Здесь я бы ничего не исключал", — цитирует агента Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация, что Шомуродов не впечатлил главного тренера "Ромы" Жозе Моуринью на предсезонных сборах, из-за чего теперь может покинуть римскую команду.
27-летний нападающий вышел на поле в 28 матчах "Ромы" в минувшем розыгрыше итальянской Серии А, в которых записал на свой счет 3 гола и 4 результативные передачи.
Агент Шомуродова не стал исключать вариант с уходом игрока из "Ромы"
Представитель агентства ProSports Management Кахор Муминов, представляющий интересы форварда "Ромы" Элдора Шомуродова, высказался о возможности ухода игрока из клуба.
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