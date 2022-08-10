- Смог бы "Зенит" выигрывать чемпионства в Италии, как в России? Никаких сравнений между Россией и Италией быть не может. Уровень чемпионата Италии в разы выше, чем РПЛ, - передает слова Капелло "РБ Спорт".
"Зенит" из Санкт-Петербурга является действующим чемпионом Российской премьер-лиги и неизменно становился сильнейшим в чемпионате России в четырех последних сезонах. Действующим чемпионом Италии является "Милан", сезоном ранее титул выиграл "Интер", до этого 9 раз подряд чемпионство в Серии А выигрывал туринский "Ювентус".
Капелло оценил виртуальные шансы "Зенита" на победу в чемпионате Италии
Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло ответил на вопрос о возможности гипотетического чемпионства петербургского "Зенита" в итальянской Серии А.
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