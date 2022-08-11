"Сегодня футболисты "Фиорентины" проведут вечернюю тренировку, но могу точно сказать, что Кокорин будет заниматься в общей группе. Кокорина вернули в группу на постоянной основе? Да, так и есть", - цитирует Ди Франческо "РБ Спорт".
Напомним, ранее российский форвард не попал в число игроков, которые отправились с командой на предсезонный сбор. Позже стало известно, что Кокорин переболел коронавирусом. Последний раз нападающий появлялся на поле в апреле этого года.
"Фиорентина" в это воскресенье, 14 августа проведет матч первого тура итальянской Серии А. В гости к флорентийцам приедет "Кремонезе".
В "Фиорентине" подтвердили, что Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе
Пресс-атташе "Фиорентины" Лука Ди Франческо заявил, что Александр Кокорин вернулся к тренировкам с командой.
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