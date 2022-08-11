"Мне кажется, Влашич играет ниже, может даже опорника сыграть из глубины. Миранчук же чуть выше. У них может сложиться сильный дуэт, оба – футболисты с поставленным ударом. Влашич вообще очень сильный футболист", - цитирует Колыванова "Metaratings".
Напомним, в ближайшее время ожидается официальное подтверждение перехода Алексея Миранчука в "Торино". Ранее сообщалось, что россиянин перейдет в туринский клуб на правах аренды из "Аталанты". При этом у "Торино" будет право выкупа на полузащитника за 12 млн евро.
Кроме того, "Торино" может подписать и еще одного экс-игрока РПЛ - Николу Влашича. Хорватский полузащитник так же, как и Миранчук, должен присоединиться к туринцам на правах аренды с правом выкупа.
Колыванов: у Влашича и Миранчука может сложиться сильный дуэт в "Торино"
Экс-тренер "Уфы" Игорь Колыванов прокомментировал потенциальные переходы Николы Влашича и Алексея Миранчука в "Торино".
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