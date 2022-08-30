"История с Кокориным — большой смех. За этим уже просто забавно наблюдать, даже не знаю, что сказать. Если он отказался лететь на Кипр, то откажется и от "Аполлона", потому что обе команды базируются в Лимассоле. Он над нами прикалывается", - цитирует Франки "РБ Спорт".
Напомним, ранее сообщалось, что Кокорин близок к переходу на правах аренды в кипрский "Арис". Сегодня россиянин должен был прилететь на Кипр для обсуждения последних деталей сделки, однако клуб его не дождался. В связи с этим переход скорее всего не состоится. Позже появилась информация, что в услугах Кокорина заинтересован и другой кипрский клуб "Аполлон".
Александр Кокорин выступает за "Фиорентину" с января прошлого года. С того момента он провел всего 11 матчей, в которых ни разу не отличался результативными действиями. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 800 тысяч евро.
Итальянский журналист - об отказе Кокорина от "Ариса": большой смех. Он над нами прикалывается
Журналист "Tuttosport" Массимо Франки прокомментировал слухи о том, что форвард "Фиорентины" Александр Кокорин не приехал в Кипр ради завершения перехода в "Арис".
Фото: ФК "Фиорентина"