– Конечно, уровень Серии А выше уровня РПЛ. Но тут уже от него зависит, чтобы он быстро адаптировался к скоростям, тренировочному процессу и постарался там закрепиться. Считаю, что Игорю стоит уезжать в Серию А, – цитирует Соломатина "Чемпионат".
Напомним, что вчера в СМИ появилась информация о том, что центральным защитником ЦСКА Игорем Дивеевым интересуются сразу четыре футбольных клуба, которые в этом сезоне выступают в Серии А: "Лацио", "Фиорентина", "Сампдория" и "Салернитана". Агент Игоря Дивеева подтвердил интерес к футболисту из Италии, который был и до этого месяца. На данный момент Игорь травмирован и восстановится ориентировочно в конце декабря. Его контракт с ЦСКА действует до 30 июня 2024 года.
Соломатин: считаю, что Дивееву стоит уезжать в Серию А
Экс-защитник ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин прокомментировал информацию об интересе клубов Серии А к игроку "армейцев" Игорю Дивееву.
Фото: ПФК ЦСКА