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Технический директор "Торино": не знаю, готов ли Миранчук выйти в старте против "Вероны"

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Технический директор "Торино" Давиде Ваньяти высказался о вероятности появления полузащитника Алексея Миранчука в старте в матче 16 тура чемпионата Италии против "Вероны".
Фото: Getty Images
"Не знаю, будет ли Миранчук готов выйти в стартовом составе против "Вероны", - цитирует функционера "РБ Спорт".

"Торино" сыграет против "Вероны" в 16-м туре итальянской Серии А, матч пройдет 4 января, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

Миранчук вышел на поле в 9-ти матчах текущего сезона национального первенства, отметился двумя голами и одной результативной передачей.


Торино Миранчук Ал Верона
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