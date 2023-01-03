"Не знаю, будет ли Миранчук готов выйти в стартовом составе против "Вероны", - цитирует функционера "РБ Спорт".
"Торино" сыграет против "Вероны" в 16-м туре итальянской Серии А, матч пройдет 4 января, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.
Миранчук вышел на поле в 9-ти матчах текущего сезона национального первенства, отметился двумя голами и одной результативной передачей.
Технический директор "Торино": не знаю, готов ли Миранчук выйти в старте против "Вероны"
Технический директор "Торино" Давиде Ваньяти высказался о вероятности появления полузащитника Алексея Миранчука в старте в матче 16 тура чемпионата Италии против "Вероны".
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