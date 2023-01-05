Спортивный директор "Лацио" Игли Таре: ни один российский игрок не перейдет в Серию А

Спортивный директор "Лацио" Игли Таре усомнился в том, что российские футболисты в ближайшее время перейдут в один из клубов Серии А.

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Напомним, сейчас в итальянской Серии А выступает один россиянин: Алексей Миранчук, который арендован "Торино" из "Аталанты". Накануне, 4 января, гол Миранчука принес ничью его команде в матче с "Вероной" (1:1). Кроме того, на контракте с "Фиорентиной" продолжает находиться Александр



Примечательно, что в самом "Лацио" выступает футболист с российскими корнями: голкипер римлян Иван Проведель родился в семье итальянца и русской. "Предположу, что в этом году ни один российский футболист не перейдет в Серию А. По политическим причинам в том числе", - приводит слова Таре "РБ Спорт" Напомним, сейчас в итальянской Серии А выступает один россиянин: Алексей Миранчук, который арендован "Торино" из "Аталанты". Накануне, 4 января, гол Миранчука принес ничью его команде в матче с "Вероной" (1:1). Кроме того, на контракте с "Фиорентиной" продолжает находиться Александр Кокорин , которого арендовал "Арис". А другой российский полузащитник Денис Черышев в августе прошлого года перебрался в "Венецию", которая сейчас играет в Серии Б.Примечательно, что в самом "Лацио" выступает футболист с российскими корнями: голкипер римлян Иван Проведель родился в семье итальянца и русской.