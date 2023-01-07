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Семин: у Миранчука волшебная левая нога. Если забьет больше десяти мячей за сезон, это будет выдающийся результат

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Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал игру Алексея Миранчука в составе итальянского "Торино".
Фото: Global Look Press
– У Миранчука волшебная левая нога. Если забьет больше десяти мячей за сезон, это будет выдающийся результат. Но самое главное – успехи команды. А то вы все время о личных достижениях говорите. Эгоистов никто не любит, – цитирует Семина "РБ Спорт".

Российский атакующий полузащитник Алексей Миранчук играет в текущем сезоне Серии А за "Торино" на правах аренды из другого итальянского клуба – "Аталанта". Контракт Миранчука с "Аталантой" на данный момент рассчитан до лета 2024 года. Летом 2023 года он должен будет вернуться в "Аталанту" из годичной аренды в "Торино". Портал Transfermarkt оценивает актуальную стоимость 27-летнего полузащитника в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Алексей отыграл за "Торино" 10 матчей в чемпионате Италии, забил три мяча, отдал две голевых передачи. В первом матче в новом году Алексей забил в ворота "Вероны", сравняв счет. Часть сезона Миранчук пропустил из-за повреждения. За сборную России Алексей Миранчук к этому моменту успел провести 41 матч, забив в них шесть мячей.


Семин Миранчук Ал Торино Серия А
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