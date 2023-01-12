По сообщениям СМИ, "Торино" хочет усилиться 27-летним футболистом из Узбекистана Элдором Шомуродовым, выступающим на позиции центрального нападающего. Туринский клуб готов взять игрока в аренду без права выкупа за 1 млн евро. Источник отмечает, что данное предложение не устраивает нынешний клуб Элдора "Рому". Столичный клуб хотел бы отдать Шомуродова в аренду с возможностью выкупа за 12 млн евро.
Элдор Шомуродов перебрался в стан "Ромы" летом 2021 года. В нынешнем розыгрыше Серии А футболист поучаствовал в 6 матчах и результативными действиями не отметился. Контракт экс-игрока "Ростова" с римлянами завершается летом 2026 года. Рыночная стоимость Шомуродова составляет 7 млн евро (по данным финансово-аналитического портала Transfermarkt).
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Торино" готов предложить "Роме" 1 млн евро за аренду Шомуродова
Узбекский футболист Элдор Шомуродов может продолжить карьеру в "Торино".
Фото: Global Look Press