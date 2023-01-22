- Как оцениваю карьеру Миранчука в Италии? Алексей на хорошем счету. Думаю, многие клубы Серии А хотели бы видеть у себя в команде такого игрока, - приводит мнение Капелло "РБ Спорт".
Вчера "Торино" впервые с 1976 года обыграло в гостях Фиорентину. Победу быками принес красивый обводящий удар 27-летнего российского атакующего хавбека Алексея Миранчука. Это его 4-й мяч за туринский коллектив. Россиянин вместе с другим экс-игроком РПЛ Николой Влашичем являются лучшими бомбардирами команды Ивана Юрича. Всего в текущем сезоне воспитанник "Локомотива" забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 13 играх за "Торино". Аренда Алексея завершается летом 2023 года. Ориентировочная рыночная стоимость хавбека из России, по данным авторитетного аналитического сайта Transfermarkt, составляет 10 млн евро.
"Торино" занимает 7-е место в таблице Серии А. После 19 сыгранных туров заработали 26 баллов.
Капелло: многие клубы Серии А хотели бы видеть у себя в команде Миранчука
Экс-наставник сборной России Фабио Капелло высказался по поводу выступления Алексея Миранчука в Италии.
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