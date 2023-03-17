"Никто не знает, будут ли проблемы с приездом Алексея в сборную или нет. Я тем более не знаю, сможет ли он приехать. РФС вызвал его на сбор национальной команды, но после матча "Торино" с "Наполи" в серии А мы, наверное, услышим какое-то официальное заявление от клуба. Право отпустить футболиста в сборную или как-то ответить на вызов может только Итальянская федерация футбола, они не держат в курсе своих решений. Безусловно, для любого футболиста вызов в национальную сборную радостное событие, но мы все находимся в определенных обстоятельствах. Нужно получить официальное разрешение на отъезд", - цитирует Шпинева Metaratings.
Сегодня, 17 марта, тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным опубликовал окончательный состав национальной команды на тренировочный сбор, который состоится в конце марта. В список из 29 фамилий был включен полузащитник "Торино" Алексей Миранчук.
В конце марта российская национальная команда проведет два товарищеских матча со сборными, выступающими в Азиатской футбольной конфедерации. 23 марта подопечные Карпина встретятся в Тегеране с национальной командой Ирана, а через три дня в Санкт-Петербурге примут сборную Ирака.
В этом сезоне воспитанник "Локомотива" является одним из ключевых игроков туринцев. В активе Миранчука 22 встречи за команду Ивана Юрича. В них Алексей отметился 4 голами и 5 раз ассистировал партнерам. На счету игрока 41 встреча за национальную команду России, в которых он забил 6 мячей.
Агент Миранчука: не знаю, сможет ли Алексей приехать в сборную России. Ему нужно получить официальное разрешение
Агент хавбека "Торино" Алексея Миранчука Вадим Шпинев отреагировал на попадание своего клиента в финальную заявку сборной России на мартовский тренировочный сбор.
Фото: ФК "Торино"