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Агент Алексея Миранчука: динамика восстановления положительная. В клубе думают, что в он скоро вернется в общую группу

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Агент хавбека "Торино" и сборной России Алексея Миранчука Вадим Шпинев поделился информацией о том, как проходит восстановление футболиста после повреждения.
Фото: ФК "Торино"
"Он прошел сегодня контрольное обследование на предмет травмы приводящей мышцы бедра. Обследование показало, что на данный момент футболист не может находиться и заниматься в общей группе, поэтому в ближайшее время он будет заниматься по индивидуальной программе. Но динамика восстановления положительная. Медицинский штаб "Торино" надеется, что в ближайшее время Леша вернется в общую группу", - приводит слова агента "Чемпионат".

Алексей Миранчук был включен тренерским штабом в финальный список сборной России на мартовские тренировочные сборы и контрольные поединки со сборными Ирана и Ирака. Однако российский атакующий хавбек "Торино" получил травму бедра перед игрой 27 тура Серии А с "Наполи" и пропустил сбор коллектива Валерия Карпина. В текущем сезоне футболист является лидером туринской команды. На его счету 4 забитых мяча в 22 проведенных матчах за клуб. Также Миранчук 5 раз результативно ассистировал партнерам.


Миранчук Ал Торино
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