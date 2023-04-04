- Только когда из Барселоны он переехал в Неаполь, Марадона стал таким, каким мы его знаем. Чемпионом Италии он стал вообще в 26. А Кварацхелия заблистал и сейчас выиграет титул чемпиона Италии в первом же своем сезоне в Европе. В феврале ему исполнилось 22. Так что на данном этапе он Марадону превосходит, и это не преувеличение.
Хвича Кварацхелия перешел в "Наполи" летом прошлого года из грузинского "Динамо" Батуми. Ранее грузинский нападающий играл в Российской Премьер-Лиге за казанский "Рубин" и московский "Локомотив", где его главным тренером некоторое время являлся Юрий Семин. Всего в РПЛ Кварацхелия сыграл 76 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 18 результативных передач. В 24 играх Серии A грузин записал на свой счет 12 забитых мячей и 12 голевых пасов.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Семин: сейчас Кварацхелия превосходит Марадону, и это не преувеличение
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что форвард "Наполи" Хвича Кварацхелия в своем возрасте превосходит Диего Марадону.
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