- Вне зависимости от его травм, "Торино" не будет его выкупать. Я уверен. Потому что в "Торино" не выкупают игроков. Как правило, они берут игроков в аренду, пользуются. Они не тратят такие деньги. Может, могут купить какого?нибудь футболиста за один миллион евро. А так они не выкупают, - приводит мнение Селюка "Спорт День За Днем".
Воспитанник "Локомотива" Алексей Миранчук в этом сезоне представляет цвета "Торино". В майке туринского коллектива хавбек сыграл 28 встреч во всех турнирах. В них он сумел 4 раза поразить ворота своих соперников. Также к забитым мячам Алексей приплюсовал еще 7 голевых пасов. В октябре футболисту сборной России исполнится 28 лет. "Торино", возглавляемое хорватом Иваном Юричем, после 34 туров располагается на 12-й позиции, имея в своем активе 46 турнирных баллов. Отставание от "Аталанты", идущей на 7-й строчке, составляет 12 очков. Всего в активе Миранчука в Серии А 70 игр, в которых он сумел забить 10 голов и оформить 13 ассистов. Права на игрока принадлежать "Аталанте", которая в 2020 году приобрела Алексея у "Локомотива".
Селюк: "Торино" не выкупит Миранчука. Они не тратят такие деньги
Известный агент Дмитрий Селюк поделился своей точкой зрения на будущее российского хавбека Алексея Миранчука в "Торино".
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