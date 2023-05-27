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Силкин: Кокорину не нужно в РПЛ. Будет здорово, если он вернется в Италию

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Экс-наставник столичного "Динамо" Сергей Силкин поделился мыслями о будущем российского форварда Александра Кокорина.
Фото: Getty Images
Кокорин — молодец, он здорово проявил себя на Кипре. Думаю, ему не нужно возвращаться в РПЛ. Посмотрим, может, он и "Фиорентине" понадобится. Будет здорово, если Кокорин вернется в Италию и там покажет свой уровень. Нужно признать, что ему давали мало шансов проявить себя. Хочется верить, что Саше дадут новый шанс и изменят мнение по поводу него, – передает слова Силкина "РБ Спорт".

32-летний Александр Кокорин, который является воспитанником московского "Локомотива", принадлежит "Фиорентине". Прошлым летом итальянский коллектив отдал своего форварда в "Арис" на правах арендного соглашения. В июне данный договор подойдет к концу. Таким образом, российский футболист будет вынужден вернуться из кипрского клуба в стан "фиалок".

По итогам сезона 2022-2023 Александр Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра. Он принял участие в 28-ми поединках, в которых ему удалось записать в собственный актив 13 мячей. Кроме того, в составе "Ариса" российский нападающий выиграл золотые медали местного первенства. Для "Ариса" этот чемпионский титул оказался первым в истории.


Серия А Кокорин Арис Силкин
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