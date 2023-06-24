– Этот сезон пошел на пользу Миранчуку. В "Торино" провел много ярких игр, поэтому есть основания, чтобы в Италии на него смотрели по-другому, как на игрока высокой квалификации. Переговоры между "Торино" и "Аталантой" могут остановиться из-за денег. Сейчас это главный вопрос в переговорах. Алексею больше подходит "Торино" и по стратегии игры, и по отношению тренера. Для него лучше было бы, чтобы он перешел именно туда, — цитирует Семина Sport24.
С сентября 2022 года 27-летний Алексей Миранчук является футболистом "Аталанты". При этом сезон 2022-2023 российский полузащитник провел в "Торино". Туринская команда арендовала атакующего хавбека у клуба из Бергамо на один сезон. В начале этого лета, как утверждал агент Миранчука, "Аталанта" и "Торино" начали переговоры о полноценным трансфере Алексея. Однако на днях в СМИ появилась информация о том, что контакты итальянских клубов были приостановлены. В связи с этим будущее отечественного игрока, который имеет действующий контракт с "Аталантой" до лета 2024 года, остается неопределенным.
В минувшем сезоне Алексей Миранчук принял участие в 31-м матче "Торино". Он забил 4 мяча и 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в 12 миллионов евро.
Семин: "Торино" подходит Алексею Миранчуку больше, чем "Аталанта"
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поделился мыслями о будущем российского полузащитника Алексея Миранчука.
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