Как сообщает источник, в летнее трансферное окно полузащитник Денис Черышев может покинуть "Венецию". По какой именно причине – неизвестно. При этом в итальянской команде не стали давать комментарий по данной ситуации.
Ранее отец Дениса Черышева, коим является Дмитрий Черышев, заявил о том, что его сын не намерен покидать "Венецию". По его словам, полузащитник хочет отработать контракт с итальянским клубом до конца.
32-летний Денис Черышев выступает за "Венецию" с августа 2022 года. Его действующее соглашение с итальянским клубом рассчитано до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в 1 миллион евро. В минувшем сезоне полузащитник провел 24 матча, в которых он забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
Источник: "СЭ"
Денис Черышев может покинуть "Венецию"
Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, покинув итальянскую "Венецию".
Фото: РИА Новости