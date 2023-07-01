"Конечно, я считаю, что он может попасть в команду топ-5 Серии А. Мне кажется, что ему лучше играть в командах-середняках, чтобы играть, забивать, радовать болельщиков и себя. По поводу топовых команд сказать не могу. Можно перейти в "Интер" и сидеть протирать штаны. "Торино" и подобные клубы – они как раз подходят Алексею", — сказал Воронков.
Минувший сезон 27-летний Миранчук провёл на правах аренды за "Торино", где в 31 матче забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Его соглашение с "Аталантой" действует до лета 2024 года. Сообщалось, что "Торино" хотело выкупить российского легионера, но их отпугнула сумма, запрашиваемая его командой, в размере 10 миллионов евро. Появлялась информация, что Миранчуком также интересуется "Верона", сохранившая прописку в высшем дивизионе Италии.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Первый тренер Миранчука: Алексею лучше играть в командах-середняках Cерии А
Александр Воронков, ставший первым тренером российского полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, считает, что футболисту предпочтительнее играть за средние команды в чемпионате Италии.
Фото: ФК "Торино"