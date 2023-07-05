- Я знаю, что Кокорин хочет играть в "Фиорентине" в следующем сезоне. Во время предсезонных сборов Итальяно оценит ситуацию, но остаться во Флоренции для Александра будет невозможно, ему будут искать другой клуб. Вариант с "Арисом" для него оптимальный, - приводит мнение Чинквини "РБ Спорт".
В марте этого года Александру Кокорину исполнилось 32 года. Он носит цвета "Фиорентины" с 2021 года. Футболист перебрался в итальянский клуб из "Спартака". Но в майке флорентийского коллектива российский страйкер провел всего 11 встреч во всех соревнованиях. В них ему не удалось записать на свой счет каких-либо голевых действий. Прошлым летом итальянцы отправили Кокорина на Кипр. Там он на правах аренды защищал цвета "Ариса" из Лимасола.
Играя за кипрскую команду, Александр смог наколотить 13 голов в 30 играх, записав также в свой актив 6 голевых пасов. Вместе с Арисом воспитанник Динамо стал чемпионом местного первенства. Руководство и тренерский штаб "Ариса" выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с Кокориным. Но, по сведениям СМИ, клубу не удалось договориться с "Фиорентиной". Также на руках у Кокорина есть вариант в ОАЭ.
Чинквини: Кокорин хочет играть в "Фиорентине", но остаться во Флоренции для Александра будет невозможно
Экс-спортивный директор "Зенита" Оресте Чинквини поделился своей точкой зрения по поводу будущего Александра Кокорина в "Фиорентине".
Фото: Getty Images