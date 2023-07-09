"Это неправда. Мы не контактируем", — сказал Д'Амико.
27-летний Миранчук выступал за "Торино" на правах аренды в минувшем сезоне. У клуба была опция выкупа футболиста, но туринский клуб не смог её активировать из-за дороговизны. Контракт Миранчука с "Аталантой" истекает летом 2024 года, он выступает за клуб с 2020-го. Сообщалось, что подписать российского футболиста не против "Верона", сохранившая место в чемпионате Италии на следующий сезон.
Источник: Sport24.
Спортдиректор "Аталанты": мы не ведём переговоры с "Торино" по Миранчуку
Спортивный директор "Аталанты" Тони Д’Амико опроверг информацию о переговорах с "Торино" по продаже Алексея Миранчука.
Фото: globallookpress.com