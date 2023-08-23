– Следующий сезон Черышев проведет в "Венеции". Мы так и не получили ни одного предложения по нему. Денис остается с нами, — передает слова Брендолина Sport24.
32-летний Денис Черышев стал футболистом итальянской "Венеции" в августе 2022 года. Он перешел в команду в статусе свободного агента. Действующий контракт между сторонами рассчитан до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского игрока в один миллион евро. В минувшем сезоне полузащитник принял участие 24 матчах "Венеции". Черышев сумел записать в свой актив четыре забитых мяча и две результативные передачи.
Спортдир "Венеции": мы так и не получили ни одного предложения по Черышеву
Российский полузащитник Денис Черышев проведет сезон 2023-2024 в "Венеции", сообщил спортивный директор итальянской команды Давиде Брендолин.
Фото: РИА Новости