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Пруцев-старший: слышал про интерес "Ромы" к Егору

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Игорь Пруцев, отец полузащитника белградской "Црвены Звезды" Егора Пруцева, прокомментировал новость об интересе к своему сыну со стороны итальянской "Ромы".
Фото: ФК "Црвена Звезда"
– Интерес "Ромы"? Откуда я знаю. Я сейчас в России, не был на его игре. Я слышал про такой интерес, – цитирует Пруцева-старшего Metaratings.

Ранее в итальянской прессе появилась информация об интересе к 20-летнему россиянину со стороны итальянской "Ромы". Полузащитник "Црвены Звезды" проводит нынешний сезон в аренде в словенском "Целе". В 5 матчах чемпионата Словении он сделал 3 результативные передачи. Рыночная стоимость Пруцева оценивается порталом Transfermarkt в 600 тысяч евро.


Црвена Звезда Рома Целе Пруцев Зарубежные трансферы Серия А
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