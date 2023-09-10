– Интерес "Ромы"? Откуда я знаю. Я сейчас в России, не был на его игре. Я слышал про такой интерес, – цитирует Пруцева-старшего Metaratings.
Ранее в итальянской прессе появилась информация об интересе к 20-летнему россиянину со стороны итальянской "Ромы". Полузащитник "Црвены Звезды" проводит нынешний сезон в аренде в словенском "Целе". В 5 матчах чемпионата Словении он сделал 3 результативные передачи. Рыночная стоимость Пруцева оценивается порталом Transfermarkt в 600 тысяч евро.
Пруцев-старший: слышал про интерес "Ромы" к Егору
Игорь Пруцев, отец полузащитника белградской "Црвены Звезды" Егора Пруцева, прокомментировал новость об интересе к своему сыну со стороны итальянской "Ромы".
Фото: ФК "Црвена Звезда"