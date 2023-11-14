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Камоцци: результативность Кварацхелии упала из-за ухода Спаллетти

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Итальянский футбольный функционер Франко Камоцци высказался о спаде грузинского вингера “Наполи” Хвичи Кварацхелии.
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– Все футболисты “Наполи” играют хуже, чем в прошлом сезоне. Здесь вряд ли вопрос именно в Кварацхелии. Он по-прежнему забивает и отдает передачи. А результативность упала из-за ухода Спаллетти.

В минувшем сезоне главным тренером “Наполи” был Лучано Спаллетти. Под его руководством неаполитанский клуб стал чемпионом Италии по футболу. В прошлом розыгрыше Серии A Хвича Кварацхелия принял участие в 34 матчах, в которых он забил 12 мячей и оформил 10 результативных передач. В нынешнем сезоне грузинский футболист провел 11 игр. Он забил три гола и оформил три ассиста.

Источник: "РБ Спорт"

Камоцци Кварацхелия Наполи Серия А
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