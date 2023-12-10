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Агент Алексея Миранчука: переход в "Локомотив"? Нет, мы смотрим в сторону Европы

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Вадим Шпинев, агент Алексея Миранчука, рассказал о возможном будущем футболиста.
Фото: GETTY IMAGES
"У меня нет никаких сомнений по Алексею, у него всё будет хорошо. Нам надо декабрь доиграть и в январе, я думаю, что будет переход. "Локомотив"? Нет, мы смотрим в сторону Европы", - цитирует Шпинева Metaratings.

В сезоне 2023/2024 Алексей Миранчук принял участие в девяти матчах "Аталанты" во всех турнирах. Вчера, 9 декабря, команда российского полузащитника обыграла "Милан" со счетом 3:2, а Миранчук записал на свой счет голевую передачу на победный гол. Это первое результативное действие Алексея в этом сезоне.

Миранчук Ал Аталанта
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